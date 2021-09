0 Facebook Dramma dopo un matrimonio, giovane di 30 anni precipita nel vuoto e muore: addio a Francesco Marchi Cronaca 6 Settembre 2021 20:34 Di redazione 1'

E’ caduto dal balcone di casa ed è morto a 30 anni, Francesco Marchi, ex calciatore del Reggiolo, deceduto dopo essere rientrato dal matrimonio di un caro amico. E’ accaduto a Carpi, in provincia di Modena. Il giovane pare fosse rientrato in tarda serata quando è avvenuta la tragedia.

Francesco Marchi precipita nel vuoto e muore a 30 anni

L’ipotesi seguita dagli investigatori è che si sia trattato di un terribile incidente. Il trentenne potrebbe essersi sporto troppo dal balcone e sarebbe precipitato nel vuoto. Non si esclude, però, la pista del gesto estremo. Altra ricostruzione potrebbe essere che abbia fatto bagordi durante il party e si sia sbilanciato troppo dalla finestra di casa.

Francesco Marchi è morto sul colpo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. L’anno scorso il ragazzo aveva perso suo padre, ma è ricordato da tutti come un ragazzo solare e pieno di vita, che ha aveva saputo fare i conti con la perdita del genitore.