Va a fare jogging, si accascia al suolo e muore: Luigi Guerra aveva 55 anni Cronaca 6 Settembre 2021

Era uscito per andare a correre e non è più rientrato in casa. E’ accaduto a Lecce, un uomo di 55 anni stava facendo jogging, quando si è accasciato al suolo per un malore ed è morto.

Luigi Guerra muore a 21 anni mentre fa jogging

A lanciare l’allarme è stato un passante che ha visto l’uomo privo di sensi a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La vittima si chiamava Luigi Guerra e pare che andasse spesso a correre nella zona del cimitero. A ucciderlo probabilmente un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.