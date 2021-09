0 Facebook E’ morto Bryan Dodien, il giocatore della Juventus di 17 anni: il ricordo di Paul Pogba News 5 Settembre 2021 09:18 Di redazione 2'

È morto Bryan Dodien, ragazzo di 17 anni cresciuto nel vivaio della Juventus. A comunicarlo è stata la società bianconera: nel 2015 a Dodien era stato diagnosticato un tumore, ma il 6 gennaio 2019 era ritornato in campo con l’Under 15 entrando in campo a 10’ dalla fine nel 3-1 contro il Bologna.

“Dopo tre anni di lotta oggi sono tornato in campo”, aveva scritto in una foto. Durante le cure alla sua storia si era affezionato Paul Pogba, ai tempi nei quali indossava la casacca bianconera. Dopo un gol al Torino in Coppa Italia, il centrocampista (oggi al Manchester United) aveva mostrato la maglia con la scritta “Bryan sono con te”.

Appresa la notizia, l’ex centrocampista della Juventus, al termine della sfida tra la sua Francia e l’Ucraina, ha salutato Bryan e rivolto un pensiero alla sua famiglia sui propri profili social: “È la più triste delle notizie. Tutte le mie preghiere vanno ai suoi cari. Perdere una persona che si ama non è mai facile, ma io non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio”.