Tragedia sui binari, ragazzo travolto da un treno in corsa: aveva 23 anni Cronaca 4 Settembre 2021

Un ragazzo di 23 anni è stata trovata sotto i binari ferroviari, nei pressi della stazione ferroviaria di Villa Literno, investito da un treno in corsa, proveniente da Roma e diretto a Reggio Calabria, lo scorso venerdì sera. Sul posto hanno operato gli agenti della Polfer di Aversa e Villa Literno e i vigili del fuoco hanno dovuto liberare il corpo dalle rotaie.

Ragazzo travolto da un treno in corsa a Villa Literno

Il corpo senza vita è di un giovane di 23 anni di Formia (Roma). Secondo una prima ricostruzione pare che possa essersi lanciato mentre il treno arrivava per togliersi la vita.La polizia ferroviaria della stazione di Villa Literno sta cercando di far luce sul tragico evento. Non è esclusa la caduta fatale per questo gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I passeggeri dell’Intercity coinvolto sono stati fatti scendere e hanno potuto usufruire di altri treni e bus per Napoli. La circolazione e’ poi ripresa sfruttando gli altri binari della stazione di Villa Literno.