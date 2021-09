0 Facebook Doppio dramma nel Napoletano: Irene raggiunge il papà in cielo Cronaca 4 Settembre 2021 18:29 Di redazione 2'

E’ morta nella giornata di ieri Irene, in un tragico incidente avvenuto a Caivano, in provincia di Napoli. L’automobile in cui viaggiava con le amiche si è schiantata contro un palo della luce in via Sant’Arcangelo. In corso gli accertamenti per capire perché il conducente abbia perso il controllo della vettura.

Morta Irene Raimo nell’incidente di Caivano

Irene Raimo lavorava in un bar del distributore di benzina di fronte alla villa comunale. Nel 2017 però la sua vita era stata segnata da una grande tragedia. Era residente nel Parco Verde e appena quattro anni fa suo padre fu ucciso in un agguato.

Era da poco passata l’una del mattino quando l’automobile con le quattro ragazze, una Fiat Punto, stava andando verso il parco Tav, nei pressi dei Regi Lagni. È uscita di strada mentre percorreva via Sant’Arcangelo, lo stradone che dal centro di Caivano prosegue per diversi chilometri tra le campagne della periferia. Non si sa ancora se per l’alta velocità o per la scarsa illuminazione, ma l’auto è sbandata, Per Irene, seduta davanti, sul lato passeggero, non c’è stato nulla da fare: è probabilmente

Il dolore per la morte del papà, a cui era molto legata, ha segnato la sua vita. In un post a lui dedicato scriveva: “Ti hanno portato via da me, mi hanno tolto per sempre mio padre dalla mia vita.. ma com’è successo? Tu prima di scendere mi sorridevi con quella tranquillità come se dopo fossi tornato, e che mi avresti sorriso ancora una volta. Sarò forte, per te e per mamma, darò il meglio di me stessa. Ma non negherò che mi mancherai babbo..Non sono pronta ad una vita senza quegli occhi blu, mi accontenterò del colore del cielo con la consapevolezza che l’hai messo tu quel azzurro. Tu mi appartieni nell’ anima, non sai quanto ti amo”.