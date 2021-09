0 Facebook Amerigo muore a 31 anni: papà di famiglia lascia il figlio di due anni, era “no vax” Cronaca 4 Settembre 2021 18:45 Di redazione 1'

E’ morto Amerigo Esposito, imprenditore di 31 anni originario di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. L’uomo è morto all’ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Era ricoverato da qualche giorno ma poi sono peggiorate le sue condizioni cliniche dovute al contagio da Covid-19.

Amerigo Esposito, morto a 31 anni per Covid: non era vaccinato

Amerigo, ricoverato in terapia sub intensiva, era stato successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione dove è morto. Il 31enne soffriva di obesità e, stando a quanto riportato da Le Cronache, non aveva ancora ricevuto il vaccino contro il virus. Amerigo era titolare di concessionarie d’auto (una a San Marzano sul Sarno, l’altra a Salerno). La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti parenti e amici che hanno affidato a Facebook, come ha fatto l’amica Nunzia, il compito di restituire il dolore per la sua morte improvvisa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per l’uomo che lascia la moglie e il figlio di soli due anni.