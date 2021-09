0 Facebook In ospedale per la nascita della figlia, canzone e nessuna protezione anti covid: Tony Marciano travolto dalle polemiche Tony Marciano travolto dalle polemiche. La dedica alla figlia appena nata. Marciano e i sanitari senza mascherine. L'ira sui social Spettacolo 3 Settembre 2021 10:35 Di redazione 2'

Tanti messaggi d’affetto e di auguri ma anche tanti commenti negativi. Il video pubblicato da Tony Marciano sul proprio profilo Instagram ha diviso i fan del cantante neomelodico napoletano. Il filmato è stato girato in ospedale.

Tony Marciano travolto dalle polemiche

Siamo all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Marciano ha appena ha avuto una splendida notizia: la figlia Lidia è nata e sta bene, così come la mamma. A quel punto è scattata la dedica con canzone davanti alle infermiere estasiate.

Ma è stato proprio questo gesto a scatenare gli utenti sui social. Marciano e le sanitarie non hanno indossato alcun dispositivo anti covid, mascherine comprese. Di norma ai familiari dei neonati l’ingresso in clinica è vietato. “Perché per lui è stata fatta un’eccezione?“, si sono chiesti in molti sul web.

Tony Marciano travolto dalle polemiche: il post su Instagram

“Una Piccola Anteprima Del Video Che Uscirà A Fine Settembre, Il Mio Regalo Della Nascita Di Mia Figlia Lidia. Regia Di Ciro Grieco e Kekko Danza, con il nuovo arrangiamento del maestro Nino Danisi“.