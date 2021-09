0 Facebook Schianto killer auto-moto, Roberto ha perso la vita: aveva solo 25 anni Roberto Alborelli è morto a causa di un incidente. Il giovane originario dell'Irpinia è deceduto a causa di uno scontro stradale Cronaca 3 Settembre 2021 10:51 Di redazione 1'

La dinamica del terribile incidente è ancora in via di accertamento. Pare che la motocicletta abbia in qualche modo colpito l’automobile sulla fiancata destra. Un impatto che ha sbalzato via il mezzo a due ruote.

Tremenda la caduta che ha scaraventato con violenza sul manto stradale il giovane centauro. Quest’ultimo, Roberto Alborelli – 25 anni originario di Ariano Irpino (località in provincia di Avellino) – ha perso la vita.

Come riportato da Fanpage, il sinistro è avvenuto ieri sera sulla statale 90 delle Puglie, lungo la variante, all’altezza del rione Martiri della cittadina irpina. Alborelli, nonostante l’intervento dei soccorsi, è deceduto presso l’ospedale Frangipane.

La comunità avellinese è stata sconvolta dall’accaduto. Sono tantissimi i messaggi d’affetto per il 25enne e la sua famiglia. “Un ragazzo d’oro pieno di vita, il sorriso stampato in faccia, sempre a disposizione in tutto“, ha scritto un suo amico.