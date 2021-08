0 Facebook Violenta lite in strada per una ragazza finisce nel sangue, 17enne accoltella il rivale: “E’ mia” Cronaca 31 Agosto 2021 19:10 Di redazione 1'

Scoppia violenta lite in strada a Caserta. Due ragazzini giungono alle mani dopo che provano a contendersi una ragazzina, ma dalla lite si giunge all’accoltellamento.

I fatti sono accaduti nella villa comunale di Sant’Arpino, dove due 17enni si sono scontrati per una ragazza. Uno dei due avrebbe estratto un coltello a farfalla e accoltellato il rivale alla gamba. A quanto pare i due si conoscevano e volevano la stessa ragazza.

Alcuni ragazzi presenti sul posto hanno allertato i Carabinieri, che si trovavano nelle vicinanze, avvisandoli della presenza di un ragazzo ferito a terra. Il giovane è stato trasportato in ospedale e giudicato guaribile in 15 giorni. L’aggressore invece si è dato alla fuga in un primo momento. Grazie alle testimonianze della vittima e dei presenti però è stato intercettato a Sant’Antimo e denunciato per lesioni alla Procura dei Minori di Napoli.