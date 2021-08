0 Facebook Fulmine colpisce casa: ragazza muore folgorata mentre mette in carica il cellulare News 31 Agosto 2021 18:13 Di redazione 1'

Un fulmine ha colpito la casa e ha causato la sua morte, ma in un modo molto strano. La ragazza stava mettendo in carica il cellulare quando è avvenuta la tragedia. Radja Ferreira de Oliveira, 18enne di Santarem, in Brasile, è morta folgorata.

Nel Parà durante solo la scorsa settimana, secondo quanto riporta la stampa locale, la ragazza stava maneggiando il cellulare mentre era collegato al caricabatterie la scorsa domenica. “Era già senza segni vitali quando l’abbiamo presa in carico. Il medico di turno ha confermato che era in fin di vita”, ha dichiarato l’infermiera.

Al pronto soccorso non c’è stato nulla da fare. La 18enne è stata colpita da una scossa elettrica e ha perso i sensi.