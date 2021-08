0 Facebook Furiosa lite in barca tra Chiara Ferragni e il marito Fedez: si insultano, le foto Spettacolo 31 Agosto 2021 21:42 Di redazione 2'

Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto una pesante lite in barca e i paparazzi erano proprio lì a immortalare un momento storico per il gossip. La famosa coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi proprio durante un pesante litigio. I Ferragnez sono reduci da un viaggio in yacht in Campania.

Lite in barca tra Fedez e Chiara Ferragni

A bordo dello yacht di Diego Della Valle, di cui i Ferragnez sono stati ospiti negli ultimi giorni delle loro ferie, è andato in scena il primo litigio alla luce del sole della coppia più mediatica d’Italia. Siamo infatti abituati a vedere i due andare d’amore e d’accordo sui social, ma quale è la realtà? Tra le acque della Costiere Amalfitana, Capri e Ischia, pare proprio sia scoppiato un bel litigio, Al momento non sono chiari i motivi della lite tra Chiara e Federico ma pare che tra i due siano volate parole grosse e insulti.

Ad oggi né l’imprenditrice digitale né il cantante hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulle foto pubblicate dalla rivista, nel numero di Chi in edicola da mercoledì 1 settembre. La Ferragni ha però ricordato ai suoi follower il suo anniversario di matrimonio.