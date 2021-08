0 Facebook Sharon Stone lascia l’Italia corre dal nipotino gravissimo, l’attrice salta la sfilata di Dolce&Gabbana Spettacolo 30 Agosto 2021 11:30 Di redazione 2'

E’ un dramma senza fine quello che sta vivendo la famiglia di Sharone Stone. L’attrice statunitense ha pubblicato le foto del nipotino gravemente malato, chiedendo a tutti di pregare per un miracolo.

La star, a Venezia per la sfilata di Dolce e Gabbana, ha lasciato improvvisamente l’evento per correre negli Stati Uniti. Si sarebbero infatti aggravare le condizioni di River, figlio del fratello Patrick Stone. Il piccolino è stato ricoverato per un’insufficienza multiorgano. Per questo, la diva ha saltato la sfilata degli stilisti italiani ed è partita per gli Usa.

Sharon Stone lascia la sfilata: l’annuncio di Dolce e Gabbana

La Stone si trovava da diversi giorni a Venezia, dove dal suo profilo Instagram documentava il suo viaggio. Il viaggio però è stato interrotto improvvisamente dalla tragedia. Doveva essere l’ospite d’onore alla presentazione della nuova collezione di D&G. Ad annunciare il tutto sono stati proprio i due stilisti durante alla sfilata all’hotel Monaco del capoluogo veneto che si è tenuta domenica 29 agosto: “Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro”.

Il dramma del nipotino di Sharon Stone

“Mio nipote e figlioccio River Stone oggi è stato trovato nella sua culla con un’insufficienza totale d’organo. Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo”. Tantissime le star. che hanno espresso affetto nei confronti della famiglia di Sharon Stone.