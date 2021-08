0 Facebook Tragedia nel porto a Castellammare di Stabia, barca va in fiamme: muore una ragazza Cronaca 30 Agosto 2021 11:03 Di redazione 1'

Un tragico incendio ha devastato questa notte un’imbarcazione nel porto di Castellammare di Stabia. Per cause ancora da accertare, una barca ha preso fuoco.

Castellammare di Stabia, barca va in fiamme: muore una ragazza

Una ragazza di 29 anni, a bordo della barca in quanto membro dell’equipaggio, è morta per asfissia. Quando le fiamme sono state visibili non è riuscita a scappare in tempo perché dormiva.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, come riporta il Mattino, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta dalla Capitaneria di porto.