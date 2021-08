0 Facebook Bambino morto in spiaggia: è stato punto da una medusa molto velenosa News 30 Agosto 2021 15:56 Di redazione 1'

Sta facendo scalpore la notizia di un bambino morto per un morso di medusa. Il fatto è avvenuto durante il fine settimana, esattamente nel corso della giornata di sabato. Il piccolo era in spiaggia con la famiglia quando è avvenuta la tragedia.

Bambino morto in spiaggia: è stato punto da una medusa a Ko Phangan

Sull’isola thailandese di Ko Phangan, secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il bambino sarebbe stato punto da un’esemplare di cubomedusa, considerata tra le più velenose al mondo. Il piccolo è stato portato in un ospedale di Ko Phangan dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, invano. Il veleno di questa specie è molto forte e letale per l’uomo in quanto colpisce cuore e sistema circolatorio. Le tossine possono uccidere una persona in 2 minuti.

Le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sull’incidente e hanno installato alcune reti vicino alla costa per evitare che altre meduse simili si avvicinino troppo all’area frequentata dai bagnanti.