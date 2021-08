0 Facebook Scomparso a Ferragosto, 37enne è stato ritrovato morto nel fiume: è annegato News 18 Agosto 2021 15:29 Di redazione 1'

E’ morto annegato in fiume in Irpinia il giovane scomparso lo scorso Ferragosto. Il corpo è stato ritrovato lungo l’argine del fiume Calore.

Appartiene al 37enne di Castelfranci (Avellino) il cadavere rinvenuto nelle ultime ore nel fiume. Il ragazzo, allontanatosi da casa il giorno di Ferragosto, dopo tre giorni di ricerche, è stati rivenuto privo di vita. Carabinieri e volontari hanno avvistato il cadavere la notte scorsa in una zona a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

L’uomo aveva deciso di trascorrere la giornata di festa lungo il parco fluviale. Secondo una prima ipotesi sarebbe morto per annegamento. Il riconoscimento e’ stato effettuato dalla sorella. L’autorita’ giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per l’esame autoptico.