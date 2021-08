0 Facebook Giovane madre muore mentre il figlio di 2 anni dorme nella stanza accanto: lo zio si toglie la vita, è giallo Cronaca 26 Agosto 2021 13:23 Di redazione 1'

Una donna di 37 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento dal compagno. E’ accaduto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso nel pomeriggio di mercoledì. L’uomo è rientrato in casa e ha trovato la sua compagna morta, nella stanza a fianco c’era il loro bambino di due anni e mezzo che dormiva.

Serena Fasan trovata senza vita in casa

Si chiamava Serena Fasan ed era una farmacista molto conosciuta, accanto al corpo c’era il suo cellulare, che presumibilmente aveva preso per chiedere aiuto. Sulla salma è stata disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso. Sul corpo, da un primo esame esterno, non c’erano segni di violenza motivo per cui l’ipotesi principale è che sia stata stroncata da un malore improvviso.

La notizia della morte di Serena Fasan ha sconvolto l’intera comunità, la 37enne è ricordata da tutti come una grande professionista e una madre amorevole. Nella notte tra mercoledì e giovedì, lo zio, Simone Frasan sembrerebbe che si sia lanciato nel vuoto ed è morto. Potrebbe non aver retto al dolore della morte della nipote.