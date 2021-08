0 Facebook Malore a letto, Fabrizio Beraldo muore a 46 anni per un aneurisma Cronaca 27 Agosto 2021 18:45 Di redazione 1'

La moglie si era alzata prima, intorno alle 06.30, dopo essere tornata in camera da letto per svegliare il marito, l’ha trovato in stato di semi-incoscienza. Immediata la chiamata ai soccorsi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale ma è morto poco dopo il suo arrivo. E’ accaduto in un’abitazione di Treviso.

Treviso piange Fabrizio Beraldo

L’uomo, Fabrizio Beraldo, imprenditore di 46 anni, è stato colpito da un aneurisma che non gli ha lasciato scampo. Alcune ore dopo il ricovero presso l’ospedale Ca’Foncello, i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte celebrale.

La notizia della morte di Fabrizio Beraldo ha sconvolto l’intera comunità, era un imprenditore molto conosciuto e stimato. L’uomo lascia la moglie Mazia e due figli. I funerali si sono svolti nella giornata di venerdì, molte le persone accorse per porgere l’ultimo saluto al 46enne.