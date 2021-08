0 Facebook Pozzuoli piange Maria Salemme, aveva solo 17 anni Pozzuoli 27 Agosto 2021 08:03 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Pozzuoli, è scomparsa una giovane di soli 17 anni. Si chiamava Maria Salemme ed era ricoverata in ospedale quando è deceduta. Non si conoscono le cause della morte né tantomeno perché si trovasse presso il noscomio.

La notizia della morte di Maria Salemme è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la ragazza e la sua famiglia. La diciassettenne lascia il padre Giuseppe, la madre Pina, la sorella e tutti i suoi affetti.

I funerali di Maria Salemme

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui diversi social network da parte di chi le voleva bene. In tanti ricordano Maria come una ragazza solare e piena di vita, strappata all’affetto dei suoi cari troppo presto. I funerali saranno celebrati questo venerdì pomeriggio, alle ore 16, presso la chiesa di San Massimiliano, a Licola.