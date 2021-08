0 Facebook Giovanni ucciso a 11 anni fuori al centro commerciale: è stato investito da un’auto fuori al parcheggio del centro commerciale: News 27 Agosto 2021 15:01 Di redazione 1'

Un drammatico incidente ha spento la vita di Giovanni Nirta, un bambini di 11 anni. Il ragazzino è stato investito, e ucciso, da un’automobile all’esterno di un parcheggio del centro commerciale.

Giovanni Nirta investito nel parcheggio del Centro Commerciale la Galleria

Il piccolo, originario di San Luca, era in sella alla bicicletta elettrica nel parcheggio del Centro Commerciale la Galleria, a Contrada San Nicola, in provincia di Reggio Calabria, quando un’auto in transito l’ha travolto in pieno.

Come riporta Gazzetta del Sud, Giovanni è stato ucciso quasi sul colpo. Le sue condizioni infatti sono da subito apparse critiche e a nulla è servito l’intervento repentino dei soccorritori del 118. Durante il trasporto in ospedale il ragazzo è morto.