Evadono dal carcere di Trani: Daniele Arciuli e Giuseppe Antonio De Noja ricercati News 27 Agosto 2021 10:52 Di Fabiana Coppola

Due detenuti sono evasi lo scorso pomeriggio dal carcere di Trani. La notizia è stata diffusa dai sindacati di polizia Fp-Cosp e Sappe.

Chi sono il killer e il rapinatore seriale evasi dal carcere: Daniele Arciuli e Giuseppe Antonio De Noja

Fonti investigative hanno avviato ricerche con posti di controllo e perquisizioni in tutto il nord Barese. Si tratta – a quanto riferiscono i sindacati – dei pregiudicati baresi Daniele Arciuli, di 22 anni, e Giuseppe Antonio De Noja, di 28. Avrebbero scavalcato il muro di cinta per poi allontanarsi su via Andria. Arciuli era in carcere per l’omicidio di Gaetano Spera, 22 anni, ucciso il 25 marzo 2015 a Giovinazzo. All’epoca dei fatti era minorenne e fu condannato dal tribunale minorile con fine pena nel novembre 2024. De Noja, rapinatore seriale, era in carcere dal 2017 con il fratello Giovanni, anche questi detenuto a Trani, per sette rapine contro gestori di distributori di carburante nei rioni baresi di Palese e Santo Spirito e di Bitonto.

“Questa di Trani, come quella di Pescara di qualche giorno fa, è una evasione annunciata, frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di sicurezza dell’istituto”, ha detto il segretario generale del Sappe, Donato Capece, commentando l’evasione di due detenuti dal carcere di Trani.