Muore improvvisamente Antonio, padre di famiglia: lascia 3 bambini e la moglie

Lutto a Carinaro: morto improvvisamente Antonio, padre di famiglia: lascia 3 bambini e la moglie Cronaca 27 Agosto 2021

E’ lutto a Carinaro, in provincia di Caserta, per la morte di Antonio Barbato, giovanissimo padre di famiglia trovato morto nella sua abitazione di via Isonzo.

Il giovane lascia la moglie e tre figli. Questo il ricordo dell’ex assessore Giuseppe Barbato, legato ad Antonio da vincoli di parentela. “Ha destato tanta commozione e incredulità la ferale notizia dell’ improvviso decesso del giovane papà Antonio Barbato figlio di Mauro e Filomena Fenderico di anni 29. La tragedia è avvenuta nella casa paterna di Via Isonzo nel popoloso rione cimitero o come diciamo noi Carinaresi “aret a Chies”; appartenente ad una famiglia molto conosciuta e benvoluta ( il nonno Domenico era dipendente comunale) i cui componenti sono tutti degli onesti lavoratori”

Continua poi:” Antonio era un bravo ragazzo, un simpaticone, un lavoratore era sposato ed aveva tre figli. Ieri sera la notizia a Carinaro è iniziata a circolare tra la ricerca di conferma o di smentita e di cosa fosse successo. Purtroppo in tarda serata è stata confermata che Antonio era morto.”