Donna all'ottavo mese folgorata mentre fa la doccia: bimbo fatto nascere con cesareo Cronaca 27 Agosto 2021

E’ rimasta folgorata mentre faceva la doccia, una donna all’ottavo mese lotta adesso tra la vita e la morte. A lanciare l’allarme, dopo il tragico incidente domestico, il marito della donna. Subito sono intervenuti i soccorritori che hanno trasporta quest’ultima in ospedale e hanno fatto nascere il bambino con un taglio cesareo.

Il neonato sta bene, mentre la mamma è grave, ed è ricoverata al Perrino di Brindisi in prognosi riservata. Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso giovedì pomeriggio, 26 agosto, in una casa alla periferia di Mesagne. La donna, di 42 anni, stava facendo la doccia quando c’è stata una scarica elettrica.

L’equipe del reparto di Ostetricia del Perrino ha salvato il bambino facendolo nascere con un parto cesareo. Il piccolo è in buone condizioni. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne per gli accertamenti per verificare cosa abbia provocato la dispersione di energia elettrica.