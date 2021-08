0 Facebook Napoli, terribile incidente in via Imbriani: un uomo è grave in ospedale Incidente a Napoli in via Imbriani. Un terribile impatto dopo il violento scontro frontale tra uno scooter e un'automobile Cronaca 25 Agosto 2021 15:23 Di redazione 1'

Incidente a Napoli in via Imbriani. Un terribile impatto ha visto protagonisti un’automobile e uno scooter. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato il centauro.

Come riportato da Fanpage, l’uomo alla guida del motorino è stato soccorso e ricoverato d’urgenza in ospedale. La gravità delle sue condizioni ha previsto un intervento da codice rosso.

La vittima sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale sezione infortunistica, guidati dal Capitano Antonio Muriano. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica del sinistro.