È morto Alessandro Lembo, il giovane è deceduto dopo un incidente avvenuto a Napoli È morto Alessandro Lembo. Originario di Monteruscello, Lembo ha lottato per la vita cinque giorni. Il sinistro è avvenuto in via Partenope Cronaca 25 Agosto 2021 14:12

Era in sella ad una motocicletta, sedeva dietro chi la guidava. Poi, per motivi ancora da accertare, lo scontro improvviso con un’automobile. Siamo in via Partenope a Napoli, all’altezza del Borgo Marinari. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana.

Alessandro Lembo, 29enne di Monteruscello non ce l’ha fatta. La triste notizia è arrivata dopo cinque giorni di ricovero presso l’ospedale Cardarelli. Come riportato da Internapoli, il giovane è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Lembo ha lottato come un leone per la vita ma non è bastato. Il 29enne era in coma ed aveva riportato un’emorragia celebrale. Nonostante avesse il casco, il terribile impatto gli è stato fatale. Tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per lui.

È morto Alessandro Lembo: i messaggi sui social

“I cinque giorni più brutti e agonizzanti della mia vita …ho pregato tanto, davvero tanto, come avrà fatto sicuramente ogni persona che ti conosce, eri una persona dal cuore buono, chi ti ha conosciuto non può non volerti un immenso bene, ci hai spezzato il cuore Alessá, una grossa perdita, un dolore difficile da spiegare e una ferita impossibile da guarire, ti voglio ricordare con il tuo sorriso bello e contagioso…resterai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri…ti voglio tanto bene“.

“Quando un parente non c’è più fa male, ma non sarà mai come il male di quei poveri genitori ke fino alla fine hanno sperato in un miracolo vero e proprio…torneranno a casa, e sarà una tempesta senza fine, non ci credo ancora che tutto questo è vero…“.

“Non ti vedevo da un bel pò, ma non dimentico ogni momento nostro quando eravamo piccoli e quando quel periodo da grandi abbiamo iniziato ad uscire tutti insieme…eri un ragazzo come pochi, hai distrutto la tua famiglia, come si fa ad accettare tutto questo…ti prego Ale dai la forza a tua mamma e tuo padre di non mollare…falle sentire che sei qui…sei con loro…le lacrime scendono pensando a quanto dolore c’è e, quanto si e sperato in quel piccolo miracolo!!! Ti voglio ben ALESSÀ! Si a stell kiu bell e carnal!!!“.

“Nulla può colmare il vuoto che hai lasciato. Sarai sempre nei nostri pensieri, e quando parleremo di te e ci ricorderemo tutto il passato so che tu sarai li accanto a noi per ascoltare e confortarci. Ale manchi manchi come l’aria. Niente e nessuno può.colmare questo grande vuoto. Buon viaggio Leone buon viaggio amore grande“.