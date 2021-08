0 Facebook Morto il papà di Piera Maggio, nuovo dolore per la mamma di Denise Pipitone Cronaca 25 Agosto 2021 10:58 Di redazione 2'

Ancora un dolore nella famiglia di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nel settembre del 2004. E’ morto il nonno della piccola, ovvero il papà di Piera Maggio.

Morto il nonno di Denise Pipitone

A darne notizia con un post sui propri canali social è stata proprio la mamma di Denise: “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori. Ciao papà”. Tantissimi i messaggi di cordoglio.

Piera Maggio era tornata a parlare in pubblico della vicenda della piccola Denise qualche giorno fa intervenendo via Skype nell’ambito degli “Incontri del Principe” tenutisi presso il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio: “Chi ha rapito Denise la conosceva, la voleva per una motivazione precisa, facendoci male in modo così atroce. Avere una figlia strappata così violentemente è una cosa che non auguro nessuno. Nessun genitore dovrebbe mai provarlo nella vita. Si è detto tanto in questi anni. Io ho chiesto sempre giustizia e spero che un giorno ciò avvenga. Non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Un’ora dopo la sparizione io avevo già in mente dei nomi”. Le indagini sul caso vanno avanti.