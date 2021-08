0 Facebook Dramma al mare a Baia, bimbo salva la mamma che sta annegando: “Aiutateci, mia mamma sta male” Cronaca 25 Agosto 2021 09:08 Di redazione 1'

Un’estate all’insegna degli annegamenti al mare e delle morti in acqua. Qualche storia, per fortuna, si è conclusa bene. E’ il caso avvenuto lo scorso martedì a Baia Felice, nel Casertano.

Dramma al mare a Baia Felice, bimbo salva la mamma che sta annegando

E’ stato il figlio a salvare la mamma richiamando l’attenzione dei bagnanti. La donna, di 40 anni, ha avuto un malore mente si trovava in acqua su un materassino di gomma. A metterla in salvo il bambino di 10 anni che non ha avuto dubbi e ha chiamato i soccorsi.

Immediatamente sono intervenute due persone, come riporta Caserta News: un giovane e un carabiniere libero dal servizio hanno raggiunto i due. Il bambino è stato portato a riva dal ragazzo mentre il carabiniere ha portato in salvo la madre grazie alla sua tavola da surf.