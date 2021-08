0 Facebook Valentina uccisa dall’ex fidanzato: Antonino è stato trovato: “Si è impiccato” Cronaca 23 Agosto 2021 17:37 Di redazione 2'

Antonino Sciuto è stato trovato nel pomeriggio, impiccato in un casolare nella campagna catanese. Dopo una caccia all’uomo avviata ieri notte, dopo l’omicidio di Vanessa Zappalà, l’ex fidanzato è stato ritrovato. I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere del ragazzo in un terreno in contrada Trigona, comune di Trecastagni, dove viveva la 26enne uccisa.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato con una corda appesa al muro di un casolare. Per tutta la giornata sono state diffuse dai carabinieri le foto segnaletiche del ricercato: una con la barba, una senza. Antonino, 38 anni, venditore d’auto a San Giovanni La Punta, è l’uomo che la scorsa notte ha ucciso l’ex fidanzata sparandole alla testa, e ferito di striscio un’amica della vittima ad Aci Trezza, nella provincia di Catania.

Chi era Vanessa Zappalà, uccisa sul lungomare di Aci Trezza da Antonino Sciuto

Vanessa, diplomata all’istituto tecnico economico “Enrico De Nicola” di San Giovanni la Punta, viveva con la famiglia a Trecastagni e lavorava in una panetteria. Da quando la loro storia era finita sei mesi fa, lui non si dava pace. Lo racconta un’amica disperata sui social. “Quante volte ti mandavo messaggi: “Stai attenta Vane, Vane ho paura”. E tu “tranquilla non mi fa niente, e’ solo geloso”. Facevi casa e lavoro, una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho un grande senso di vuoto, di angoscia”.