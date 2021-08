0 Facebook Il padre muore al volante: i figli di 8 e 6 anni guidano l’auto fuori dall’autostrada News 23 Agosto 2021 17:17 Di Fabiana Coppola 2'

Si sono resi protagonisti di un salvataggio a ben 8 e 6 anni guidando l’auto. All’intento il papà, di anni 29, sparato mentre era alla guida. I due piccoli si trovavano in auto al momento dell’omicidio e, dopo aver assistito alla tragedia, hanno guidato il SUV per alcuni metri portando al vettura fuori dall’autostrada, per poi chiedere aiuto.

E’ stata una donna a soccorrere i due bambini e chiamare la polizia. Il 29enne, padre dei piccolini, era morto sul colpo perché sparato alla testa. Secondo quanto rilevato dai media locali di Houston, il 29enne non era coinvolto in attività criminali. Si pensa, infatti, che possa esserci stato uno scambio di persona. “Non crediamo si sia trattato di una vendetta. Forse si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, probabilmente qualcuno stava cercando di colpire un’altra persona e lui era lì. Non crediamo che un killer volesse uccidere proprio lui”ha dichiarato il tenente R. Wilkins a KPRC.

I due bimbi, ascoltati dalle autorità subito dopo l’accaduto, sono stati prima affidati alle cure dei medici dell’ospedale locale per i controlli di rito e poi rimandati a casa, in attesa di ulteriori informazioni sul caso. Il sindaco ha annunciato che darà 10 mila dollari a chi porterà l’assassino dell’uomo.