Si chiama Antonino Sciuto l’assassino di Vanessa Zappalà, la giovane 26enne uccisa la scorsa domenica sul lungomare di Aci Trezza. A premere il grilletto della pistola che le ha tolto per sempre la vita è stato l’ex fidanzato, ora ricercato per la tragedia commessa. Un femminicidio di cui sono responsabili anche le autorità perché la ragazza aveva denunciato il suo ex per stalking e aveva ottenuto, per un breve periodo di tempo, che stesse ai domiciliari. Purtroppo tutto questo non è servito a salvare la vita di Vanessa.

Vanessa Zappalà uccisa da Antonino Sciuto: l’ex geloso denunciato per stalking

L’identità di Antonino Sciuto è stata resa nota dai carabinieri che hanno anche diffuso due foto dell’uomo, una con barba corta e l’altra con barba lunga, per favorire la sua cattura attraverso segnalazioni al 112. Tutte le operazioni sono coordinate e autorizzate dalla Procura distrettuale di Catania.

Vanessa, diplomata all’istituto tecnico economico “Enrico De Nicola” di San Giovanni la Punta, viveva con la famiglia a Trecastagni e lavorava in una panetteria. Da quando la loro storia era finita sei mesi fa, lui non si dava pace. Lo racconta un’amica disperata sui social. “Quante volte ti mandavo messaggi: “Stai attenta Vane, Vane ho paura”. E tu “tranquilla non mi fa niente, e’ solo geloso”. Facevi casa e lavoro, una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho un grande senso di vuoto, di angoscia”.