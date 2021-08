0 Facebook Ischia, 200 persone a ballare in una discoteca non autorizzata: scattano sequestro e denuncia Cronaca 22 Agosto 2021 09:36 Di redazione 2'

Se non si può fare, un modo lo si trova sempre. A Ischia, a Forio, le norme anti Covid non piacciono e così 200 persone vengono sorprese a ballare all’interno di una tenuta, trasformata in un locale. I carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti, in via Provinciale Lacco, per fermare il party abusivo.

Ischia, 200 persone a ballare in una discoteca abusiva a Forio

La segnalazione alla Centrale Operativa ha fatto scattare la retata. Una volta entrati nella tenuta, i militari dell’Arma hanno scoperto che era stata trasformata in una vera e propria discoteca abusiva e che oltre 200 persone avevano preso parte all’evento. I carabinieri hanno identificato quasi tutti i partecipanti alla festa, che sono stati allontanati senza problemi di ordine pubblico.

Due le persone denunciate dai militari alla competente Autorità Giudiziaria: si tratta del legale rappresentante della società che ha organizzato l’evento, un uomo di 75 anni, e della persona delegata ad organizzare la festa, una donna di 39 anni: devono rispondere di violazioni alle normative in materia di pubblici spettacoli e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. La tenuta nella quale è stata organizzata la festa, un’area di circa 650 metri quadri costituita principalmente da giardini e terrazze, è stata invece sottoposta a sequestro preventivo.