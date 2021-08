0 Facebook Drammatico incidente in moto, Adriana muore un mese dopo il matrimonio davanti agli occhi del marito Cronaca 22 Agosto 2021 09:25 Di redazione 1'

A un mese dal matrimonio Adriana Monno, 48 anni, è morta tragicamente in un incidente in moto. La donna era in sella alla vettura con il marito, Danilo Siboni, 51 anni, quando è avvenuto lo schianto.

Incidente in moto a Lodi: Adriana Monno perde la vita

L’incidente è avvenuto all’ingresso di San Rocco al Porto, un piccolo centro in provincia di Lodi dove la coppia viveva. Adriana pare sia morta sul colpo, mentre il marito Danilo è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Saranno le immagini delle videocamere e il racconto dei testimoni a far capire agli inquirenti cosa sia accaduto la scorsa notte. La coppia aveva la passione per la moto infatti era giunta in Comune per il matrimonio proprio in sella al motoveicolo.