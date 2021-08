0 Facebook Avellino, tentato stupro in ospedale: dipendente tenta di violentare una giovane donna Cronaca 22 Agosto 2021 10:09 Di Fabiana Coppola 2'

Una storia di violenza assurda arriva dall’ospedale Moscati di Avellino. Un dipendente ha tentato di stuprare una donna di 22 anni la scorsa mattinata. L’uomo, un addetto al Cup (Centro unico prenotazioni), di 60 anni, ha tentato di fare violenza su una donna di 33 anni, originaria dell’Albania e residente a Mirabella Eclano.

Secondo quanto riportato dal Mattino, l’uomo avrebbe convinto la vittima a seguirlo in un altro ufficio per questioni amministrative relative alla prenotazione. A quel punto però l’avrebbe condotta in una stanza vuota e iniziato a starle addosso per violentarla. Le urla della vittima hanno allertato gli altri dipendente che subito sono accorsi sul posto e hanno messo in salvo la donna.

Giunta al pronto soccorso la donna ha raccontato l’accaduto, i sanitari hanno cercato di confortarla. Nessuna lesione riscontrata, sarà dimessa con tre giorni di prognosi per uno shock emotivo. Il fatto è stato denunciato alla polizia, dove senza esitazione alcuna la donna ha sporto denuncia. Pronto l’intervento della squadra volante della questura di Avellino, i cui uomini, coordinati dal vice questore Gianluca Aurilia, hanno avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto. Per il dipendente è scattata una denuncia a piede libero per aggressione, ma la posizione potrebbe essere aggravata dal tentato stupro. Nel corso dell’interrogatorio, l’impiegato avrebbe negato tutto, rigettando ogni accusa e fornendo una versione dei fatti completamente diversa a quella delle donna. In giornata la Procura, che ha aperto un fascicolo, affiderà il caso agli agenti reparto Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.