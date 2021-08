0 Facebook Napoli, infermiere vaccinato con doppia dose muore di Covid: era stato in vacanza in Sardegna Cronaca 22 Agosto 2021 09:16 Di redazione 1'

Le due dosi di vaccino anti Covid non sono servite per fermare il virus. Un infermiere del Cotugno, vaccinato sei mesi fa con doppia dose, è morto per Covid.

Il 63enne aveva scoperto di essere positivo dopo la vacanza in Sardegna con i suoi familiari, come riporta Il Mattino.

A quanto pare il virus in questo caso, essendo una variante molto aggressiva, è riuscito a oltrepassare la difesa del vaccino colpendo l’uomo. Troppo grave l’aggressione che si è resa mortale per l’infermiere.