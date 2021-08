0 Facebook Terribile incidente in moto, perdono la vita papà e figlia: la mamma trova i corpi nel burrone Cronaca 21 Agosto 2021 11:02 Di redazione 1'

E’ drammatico il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte. Un uomo ha perso la vita in seguito a uno schianto in moto. Con lui in sella c’era la figlia, Elisa, 13 anni. Sandro Panda ha perso il controllo della moto finendo fuori strada. Ha invaso la corsia opposta ed è volato nel bosco insieme alla ragazzina.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo preoccupata nel non vederli tornare. La donna è riuscita a raggiungerli grazie alla geolocalizzazione del telefono della figlia e ha trovato i corpi in un burrone. Erano nella zona a monte di Nogaré, dove passa la strada provinciale 83 che collega il fondovalle con l’altopiano di Piné. Sul luogo intervengono i soccorsi, ma purtroppo per padre e figlia non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri stanno portando avanti le indagini per capire cosa possa essere successo dall’ipotesi del malore del padre della 13enne alla scarsa dimestichezza con il mezzo nuovo che potrebbe aver fatto perdere il controllo della moto.