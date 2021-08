0 Facebook Follia al supermercato:”Non può entrare senza mascherina”, torna a casa, prende la pistola e spara al vigilante News 21 Agosto 2021 11:33 Di redazione 1'

Un invito a non entrare al supermercato con la mascherina ha scatenato la follia di un uomo. Lo scorso venerdì sera un addetto della sicurezza dell’Eurospin ha invitato l’uomo a indossare il dispositivo di sicurezza, non poteva mai immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

Uomo spara al vigilante dell’Eurospin a Finocchio: “Non hai la mascherina non puoi entrare”

L’episodio è avvenuto a Roma, in località Finocchio. Dopo aver raccomandato l’uomo a indossare la mascherina, il vigilante è stato insultato, ne è nato un diverbio. Il cliente si è allontanato dal supermercato per poi tornarci in auto e armato di pistola.

La follia si è scatenata tutta in un solo momento: l’uomo ha esploso un colpo ed è scappato. Il proiettile ha ridotto in frantumi una vetrina del supermercato, ma non ha colpito il vigilante. Ora gli uomini del commissariato Casilino hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono sulle tracce del cliente scappato.