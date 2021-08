0 Facebook Mara Venier racconta il dramma: “Faccio ancora fatica”, le parole di Nino D’Angelo Spettacolo 21 Agosto 2021 10:37 Di Fabiana Coppola 2'

Mara Venier si lascia andare e racconta i momenti post intervento, quel dramma che ancora non si è del tutto risolto e che ha cambiato per sempre la vita della conduttrice di Rai Uno.

Mara Venier intervista a Gente: “Ho preso una bella botta, ma torno a DomenicaIn”

“Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e di profondo sconforto. Ho avuto difficoltà nel parlare e talvolta faccio ancora un po’ di fatica”, ha spiegato la presentatrice in un’intervista al settimanale Gente. La Venier ha confessato che a un certo punto ha pensato pure di lasciare Domenica In per dedicarsi solo alle cure. Nell’intervista, la conduttrice ha fatto delle anticipazioni sulla prossima edizione del programma, che tornerà in onda a partire dal 19 settembre. “Il format resta quello di sempre perché funziona, ma quest’anno ci sarà un grande ritorno: una volta al mese sarà in studio il mio amico Don Mazzi con il quale affronteremo un tema sociale – ha spiegato -. Questa pandemia ci ha reso fragili le sue parole saranno un conforto per tutti“.

La presentatrice ha detto che ci sarà anche uno spazio dedicato a talenti emergenti e che si dovrà continuare a tenere una finestra aperta sulla situazione del Covid. E infine un messaggio di speranza: “Spero con tutto il cuore che il virus se ne vada e ci faccia tornare a vivere con la libertà nel cuore e la voglia di abbracciarci con slancio senza più paura”.

L’intervista, pubblicata da Mara Venier su Instagram, ha avuto tantissimi consensi tra like e commenti positivi. Tra questi spunta quello di Nino D’Angelo, cantante napoletano molto amico della conduttrice, che ha scritto: “Sei la più grande”