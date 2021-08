0 Facebook Napoletani trovano portafogli contenente mille euro: restituito integro al proprietario Cronaca 21 Agosto 2021 12:05 Di redazione 1'

E’ giusto raccontare episodi negativi, ma anche quelli positivi non possono passare inosservati. Così è accaduto a Sorrento dove due guardie giurate, libere dal servizio, sono state protagoniste di un gesto bellissimo.

Dario Esposito e Giuseppe Alviti hanno trovato in strada un portafogli con circa mille euro al suo interno, documenti e carte di credito. I due hanno prima rintracciato il proprietario e poi gli hanno ridato il portafogli contenente l’intera somma.

Una scena che potreste sembrare normale, ma che non è quasi mai. L’uomo si trovava in insieme alla moglie poco più avanti. Pare che abbia ringraziato i due uomini e si sia commosso per il gesto, come riporta Il Meridiano News.