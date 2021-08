0 Facebook Dramma nel Napoletano, Nino muore a 30 anni dopo un malore, la moglie: “L’ambulanza non è arrivata in tempo” Cronaca 21 Agosto 2021 09:15 Di redazione 1'

Una drammatica notizia ha svegliato gli abitanti di Nola, in provincia di Napoli, questo sabato mattina. E’ scomparso Nino Napolitano, 30 anni, a causa di un malore improvviso avvenuto nella notte.

Nino Napolitano morto a Nola per un malore: “Ambulanza in ritardo”

A darne annuncio il gruppo Facebook cittadino “Noi che amiamo Nola”: “Sentite Condoglianze ad Eduardo Napolitano “o luong” per la perdita del caro figlio Nino. Un altro bravo ragazzo di 30 anni che ci lascia”, si legge.

Non si conoscono con precisione le cause che hanno condotto al decesso di Nino, ma pare che il giovane abbia avuto un malore e che la moglie abbia allertato i soccorsi, arrivati in ritardo. La ha infatti denunciato sui social l’arrivo dell’ambulanza eccessivamente in ritardo: ” Vi devo denunciare, non si può morire così a 30 anni. L’ambulanza ha impiegato un’ora e mezza per arrivare, altrimenti mio marito sarebbe ancora stato con me”, scrive.