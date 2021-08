0 Facebook Drammatico incidente in Salento, scontro tra auto e camper: Simone Surdo muore a 20 anni News 18 Agosto 2021 15:56 Di redazione 1'

Drammatico schianto frontale tra auto e camper strappa via la vita a Simone Surdo, a 20 anni. La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì sulla strada provinciale 148 che da Borgagne conduce a Torre Sant’Andrea. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Punto vecchio modello, e un camper guidato da un turista.

Simone Surdo morto nel tragico incidente nel Salento

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma l’impatto è stato talmente violento che per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. Nel momento in cui sono giunti i soccorritori del 118 per Simone Surdo era già troppo tardi, il cuore aveva smesso di battere da un po’.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo del 20enne dalle lamiere della vettura, quasi distrutta. L’uomo al volante del camper, sotto choc, è stato accompagnato al Pronto Soccorso, in codice giallo. Non ha riportato ferite, ma in ospedale sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. I rilievi sono nelle mani della Polizia municipale.