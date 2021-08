0 Facebook Esce per una passeggiata e non fa ritorno a casa, morto a Napoli Luca Isidoro Stasi È morto a Napoli Luca Isidoro Stasi. Sarebbe sceso di casa per raggiungere la madre al bar. Poi la tragedia improvvisa che ha sconvolto tutti Cronaca 17 Agosto 2021 10:29 Di redazione 2'

Una triste notizia per Napoli e i quartieri Chiaia – Posillipo. È deceduto Luca Isidoro Stasi, ingegnere 63enne nato a Levico Terme ma ormai napoletano di adozione. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto chi lo conosceva.

Come riportato da Il Mattino, pare che Stasi durante la giornata di ieri sia uscito di casa per raggiungere la madre. “Faccio due passi, incontro mamma al bar“, avrebbe detto ai suoi parenti. Erano circa le 17.30.

È morto a Napoli Luca Isidoro Stasi

Ma Stasi non ha fatto più ritorno a casa. Il corpo senza vita è stato avvistato in strada da un passante. Immediatamente è scattato l’allarme con la chiamata ai soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La drammatica coincidenza, è stata che Stasi ha compiuto gli anni e festeggiato il compleanno proprio a Ferragosto. “Il magistrato – Fabio De Cristofaro – ha disposto il sequestro della salma, e probabilmente in queste ore si deciderà di disporre l’autopsia, sebbene dal referto del medico intervenuto sul posto si legga che Stasi sarebbe morto per cause naturali. Un atto dovuto per legge”, si legge sul sito“.