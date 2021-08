0 Facebook Napoli, sgamati altri furbetti in tangenziale: diventa una moda la truffa della sbarra. Il video sui social I furbetti in tangenziale a Napoli e la truffa della sbarra. L'ennesimo video diventato virale sui social e che ha scatenato le polemiche Cronaca 16 Agosto 2021 09:17 Di redazione 1'

“Ma che hai fatto non hai pagato?“, “Tengo il Green Pass“, e poi vai con le risate. Oggi le ragazzate non hanno scampo. La voglia di visibilità che porta tante persone a riprendere le proprie azioni e a pubblicarle sui social, è diventata un’arma a doppio taglio.

Così da TikTok e poi su Facebook abbiamo potuto guardare l’ultimo video delle polemiche. Una scena già vista in passato: evitare di pagare il casello in tangenziale e / o in autostrada. Protagonisti alcuni giovani in automobile.

I furbetti in tangenziale a Napoli e la truffa della sbarra

Questi ultimi hanno approfittato della vettura che li precedeva e che si trovava dinanzi a loro, per passare il casello ancora con la sbarra alzata evitando di pagare il pedaggio. Un’azione che è stata immortalata in un filmato che una volta diventato virale, ha scatenato le polemiche.

I furbetti in tangenziale a Napoli e la truffa della sbarra: il video su Facebook e il post del Consigliere Borrelli