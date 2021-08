0 Facebook Alzano sbarra casello per ‘non pagare’, protagonista del video: “Era rotta” Cronaca 4 Agosto 2021 09:44 Di redazione 2'

E’ intervenuto per chiedere scusa e spiegare cosa sia accaduto davvero il protagonista di un video pubblicato su Tik Tok e diventato in poco tempo virale sui social. Il filmato in questione è quello in cui si vede un ragazzo alzare la sbarra del casello dell’autostrada per passare con l’automobile.

Parla il ragazzo del video della sbarra del casello alzata

Il video era stato pubblicato anche da Francesco Emilio Borrelli, l’accusa era che i due protagonisti avessero trovato uno escamotage per non pagare il casello. La stessa accusa era stata rilanciata anche da Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia. Le immagini di videosorveglianza dell’A3, all’altezza dell’uscita di Nocera Inferiore, avevano immortalato tutta la scena.

Adesso a parlare è Raffaele il protagonista del video che ha specificato come si sia trattato di un gigantesco equivoco. Scusandosi ha spiegato che nel momento in cui veniva girato il filmato, la sbarra avrebbe avuto problemi perché nonostante il pagamento, non si alzerebbe mai: “Chiedo scusa a tutti, sto vivendo un incubo anche sul lavoro. Spero che i miei colleghi mi perdonino ma voglio che la verità venga fuori“. Dunque a detta sua si sarebbe trattato solo di uno scherzo e in realtà la sbarra l’avrebbero alzata perché era mal funzionante.