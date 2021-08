0 Facebook Si stende sul lettino e non si risveglia, Antonio muore in spiaggia in Cilento Antonio muore in spiaggia in Cilento steso sul lettino. Il dramma al mare. La vittima aveva 39 anni ed era originario di Salerno Cronaca 15 Agosto 2021 22:12 Di redazione 1'

Una giornata al mare trasformatasi in tragedia. Tanta la paura sulle spiagge del Cilento in provincia di Salerno. Un uomo si steso sopra un lettino vicino al mare e non si è più svegliato. Antonio De Pasquale, 39enne originario di Salerno, è deceduto.

Antonio muore in spiaggia in Cilento steso sul lettino

Il tutto è accaduto sulla spiaggia di Mezzatorre a San Mauro in Cilento. Erano circa le 13 quando De Pasquale si è steso sopra un lettino per godersi un pò di relax. Dopo c’è stata la tragedia. Molta paura tra i bagnanti e i presenti. Sconvolta l’intera famiglia e la comunità di San Mauro.

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine, mentre – purtroppo – è stato vano l’intervento dei soccorsi. Sembrerebbe, secondo quanto riportato da Il Mattino, che il 39enne (complice forse anche il caldo), sia stato colpito da un malore improvviso.