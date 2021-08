0 Facebook Ha un malore in piscina davanti all’amichetto: muore bambino di 10 anni Cronaca 16 Agosto 2021 15:54 Di redazione 1'

Il malore si è rivelato fatale per il bambino di 10 anni deceduto davanti all’amichetto in piscina. Quella che doveva essere una giornata di relax si è trasformata in una tragedia nel Pistoiese.

Ad avvisare di quanto stava accadendo è stato proprio l’amichetto del bambino. I due giocavano nella piscina gonfiabile quando è avvenuto il tutto. I soccorsi sono subito arrivati, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del piccolo.

Morto bambino di 10 anni nel Pistoiese

Il bambino aè stato portato con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Careggi e poi trasferito all’Opa di Massa, struttura dotata di un macchinario cuore-polmone. Ma non ce l’ha fatta.