“Toglimi la multa” e poi gli sferra un pugno, padre e figlie aggrediscono vigili a Napoli

Padre e figlie aggrediscono vigile a Capodichino. Il tutto a causa di una multa presa fuori il terminal 'Arrivi' all'aeroporto di Napoli

Vigili urbani aggrediti a Napoli per un verbale. Accade nella strada di accesso all’aeroporto di Capodichino. Una pattuglia della polizia municipale stava controllando le auto in sosta vietata nello spazio antistante le porte del terminal ‘Arrivi‘, quando è stata avvicinata da un uomo di 50 anni, residente ad Afragola, che, brandendo in mano il verbale di infrazione appena lasciato sul parabrezza della sua vettura, ha minacciato gli agenti chiedendone l’annullamento.

Nonostante l’invito alla calma e a spostare l’auto, di intralcio agli altri automobilisti, l’uomo ha sferrato un pugno all’agente a lui più vicino e solo l’intervento dell’altro ha evitato ulteriori conseguenze. Dopo una colluttazione, l’agente intervenuto in soccorso del collega è riuscito a immobilizzare l’aggressore ma, mentre era intento ad ammanettarlo, è stato aggredito dalle due figlie del fermato che erano arrivate a spalleggiarlo.

Padre e figlie aggrediscono vigile a Capodichino

Solo l’arrivo di un’altra pattuglia della polizia locale ha riportato la situazione sotto controllo. Gli autori dell’aggressione sono stati tutti identificati e denunciati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.