Le parole di Stefano De Martino dopo la morte della nonna, vittima di un incidente domestico

Stefano De Martino, dopo la morte della nonna Elisa, rimasta vittima di un incidente domestico, ha scelto di comunicare con i fan con parole semplici. Il ballerino ha ringraziato i suoi follower con una storia Instagram, dove scrive “grazie” accompagnato da un cuoricino.

Stefano era molto legato alla nonna, i due avevano un bellissimo rapporto. Nonna Elisa era diventata conosciuta grazie alle condivisioni di video e foto che il nipote metteva sul suo profilo social. Adesso sul suo social c’è silenzio in rispetto del suo lutto. Il conduttore ha scelto come foto profilo un’immagine di lui bambino, quasi a voler rincorrere ancora quel periodo che lo legava alla nonna scomparsa che lui amava molto. Di recente nonna Elisa era comparsa anche in un documentario in cui De Martino aveva ripercorso la sua vita, andato in onda su Real Time. La nonnina era spesso anche protagonista dei video e delle storie di Stefano.

Venerdì la tragedia. La scomparsa della cara nonna all’età di 85 anni. I familiari l’hanno ritrovata in casa senza vita, morta forse dopo una brutta caduta. Vani i tentativi di rianimarla.