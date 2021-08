0 Facebook Incendio a Ischia, a fuoco il Monte Epomeo: paura a Forio Cronaca 14 Agosto 2021 09:59 Di redazione 1'

Nella serata di venerdì, intorno alle 23, si è sviluppato un vasto incendio che ha coinvolto parte del Monte Epomeo. L’area di macchia mediterranea e boschiva interessata è di circa 30 ettari.

Spaventoso incendio a Ischia

Alcuni casali di campagna, una cabina elettrica e telefonica hanno subito danni e c’è stata anche un’esplosione di alcune bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forio, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ischia, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco di Ischia.

Per fortuna non si registra nessuna persona ferita. L’incendio grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco è stato spento. Ancora da chiarire la causa del rogo, se sia di natura dolosa o se sia divampato per altre ragioni. Indagano le forze dell’ordine. E’ questo uno dei tanti incendi che sta interessando in queste giornate di caldo record il Sud Italia. Soltanto qualche giorno fa un incendio ha interessato il campo rom di Barra a Napoli.