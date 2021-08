0 Facebook Lacrime a Santa Maria Capua Vetere per Roberta Esposito, morta a soli 15 anni Cronaca 12 Agosto 2021 15:00 Di redazione 2'

Dolore a Santa Maria Capua Vetere, una notizia ha sconvolto l’intera comunità in questa calda giornata estiva. Una ragazza di soli 15 anni è morta. Si chiamava Roberta Esposito e da tempo combatteva contro un brutto male che purtroppo non è riuscita a sconfiggere.

La triste notizia è iniziata a circolare nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Roberta e la sua famiglia. Tutti la ricordano come una ragazza piena di vita e coraggiosa, ma nonostante la tenacia con cui ha tenuto duro nel decorso della malattia, purtroppo non ce l’ha fatta.

I funerali di Roberta Esposito

I funerali di Roberta si terranno venerdì mattina alle ore 10 presso la chiesa dell’Immacolata Concezione del comune in provincia di Caserta. Nelle ultime ore in tanti hanno voluto ricordare la quindicenne. “Una tristissima notizia, oggi, ha raggiunto la grande comunità’ scolastica dell’ Isiss Amaldi Nevio:la piccola Roberta Esposito della 1 A della sede Amaldi ha raggiunto in cielo la folta schiera di angeli, lasciando i parenti ed i suoi cari amici del tutto sconvolti per la prematura dipartita. Profondamente costernati ed affranti ci stringiamo, affettuosamente uniti nel dolore, ai suoi cari. Invochiamo con la preghiera serenita’ e pace eterna per la sua candida anima. Che Dio l’ abbia in gloria”, questo il post di dolore condiviso sulla pagina dell’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore Amaldi-Nevio, la scuola frequentata da Roberta.