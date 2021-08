0 Facebook Sbanda con lo scooter e si schianta fuori strada, muore 37enne: doveva sposarsi È morto Michele Passaretta a causa di un incidente. Il giovane, 37 anni, doveva sposarsi. Il dramma che ha sconvolto una comunità Cronaca 12 Agosto 2021 17:45 Di redazione 2'

Era alla guida del suo scooter. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato finendo violentemente fuori strada. L’impatto è stato fatale. Così ha perso la vita il 37enne Michele Passaretta, volto molto noto della provincia di Caserta. Il giovane era originario e residente a Carano.

Secondo quanto riportato da Casertace, Passaretta si sarebbe dovuto sposare prossimamente. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Il sinistro è avvenuto sulla strada che congiunge Sessa Aurunca proprio a Carano. Inutile l’intervento sul posto dei soccorsi.

Il 37enne, dipendente del complesso Mamamare, stava rientrando dal lavoro. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo e trasportarlo presso l’ospedale San Rocco di Sessa ma le lesioni riportata da Passaretta erano troppo gravi. Così il giovane è deceduto.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per lui: “Non ci si può opporre alla morte. Ma io non voglio rassegnarmi e voglio continuare a parlarti perché so che puoi ascoltarmi: mi manchi amico mio, manchi a tutti. Senza di te ci sembra di vagare nel vuoto, continueremo a cercarti e non ci stancheremo di far vivere il tuo ricordo finché vivremo. ci rivedremo prima o poi ︎︎ ciao fratello!“.

“L’ultimo tuo messaggio è stato quello di invitarmi a casa tua per una cena lo conserverò con cura per mostrartelo un giorno per ricordarti che abbiamo una cena in sospeso!!Da domani sentirò la tua mancanza sul lavoro, mi mancherà sentirmi dire ‘Totore sei il top’!!! Fai buon viaggio amico mio!!! E cerca di riposare in pace!!! Un abbraccio maître!“.