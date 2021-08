0 Facebook Dramma a Marcianise, familiari non hanno notizie da giorni: Carmine Alberico trovato morto in casa Cronaca 11 Agosto 2021 16:19 Di redazione 1'

Non avevano più sue notizie da giorni così hanno allertato i soccorsi, ma quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto e hanno sfondato la porta dell’appartamento, hanno trovato Carmine Alberico senza vita. L’uomo, 40 anni, potrebbe essere deceduto a causa di un malore.

Carmine Alberico trovato morto in casa

Il decesso, stando a un primo esame esterno della salma, sarebbe sopraggiunto a causa di un malore. Soltanto l’esame autoptico, però, chiarirà le cause della morte. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare alcuni rilievi, ma non sarebbero stati trovati elementi utili per comprendere cosa sia accaduto.

La notizia della morte di Carmine Alberico ha sconvolto l’intera comunità di Marcianise. La salma del quarantenne è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà effettuata l’autopsia. Soltanto al termine degli esami saranno possibili i funerali.